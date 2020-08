|VIDEO| Polemica a Vicenza: poliziotto prende per il collo un ragazzo cubano

Ha destato molto clamore un video postato ieri sui social nel quale si vede un ragazzo cubano preso per il collo da un poliziotto. Il fatto è accaduto in una piazza di Vicenza nella quale, secondo le ricostruzioni della questura, una volante era intervenuta per sedare una rissa tra due cittadini italiani.

Mentre i due agenti stavano cercando di ristabilire la calma tra i due litiganti, un gruppo di giovani cubani ha iniziato ad infastidirli ed impedire il corretto svolgimento del proprio operato. I poliziotti hanno cercato di allontanarli ma uno di questi, il giovane protagonista del video, continuava ad avvicinarsi e a disturbarli.

A quel punto uno dei due agenti lo ha invitato ad allontanarsi, ma il giovane ha continuato ad avvicinarsi con fare provocatorio e strafottente. Al cubano in seguito è stato chiesto di consegnare i documenti, ma il giovane si è rifiutato di collaborare ed ha tentato la fuga. Per fermarlo l’agente prima lo ha preso per un braccio e poi, quando il giovane ha tentato ancora di allontanarsi per scappare, lo ha bloccato afferrandolo per il collo. Il tutto è durato circa 15 secondi dopo i quali entrambi sono caduti a terra.

Il giovane è poi riuscito a fuggire, come si vede nel filmato, ma è stato poi bloccato da un’altra volante. Al poliziotto, che dopo l’accaduto si è recato al pronto soccorso, sono stati refertati tre giorni di prognosi per le escoriazioni riportate a seguito della caduta. Domani mattina in Tribunale è previsto il processo per direttissima del cubano, che è stato denunciato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Attualmente è agli arresti ai domiciliari.

Norbert Ciuccariello