|VIDEO| Prosegue la lite tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe a suon di emoticon

Nel corso della trasmissione “Ogni Mattina“, in onda su TV8, qualche giorno fa Adriana Volpe è stata protagonista di un simpatico siparietto con il collega conduttore Alessio Viola, durante il quale gli ha fatto gli auguri ricordando la sua età. Una situazione che ha richiamato alla mente l’episodio che qualche tempo fa scatenò la lite tra l’ex modella e Giancarlo Magalli.

“Alessio, è il tuo compleanno, 45 anni! Auguri!“, aveva affermato ironicamente Adriana. E Viola, con il sorriso tra le labbra, aveva replicato: “Ma che hai detto il numero? Ma un’altra volta? Ma ci sei ricascata. Ma che dici l’età? Madonna! Già una volta hai fatto un casino a dire l’età...“, riferendosi alla vecchia diatriba con Magalli.

L’inossidabile conduttore del programma “I Fatti Vostri” non ha saputo resistere ed prontamente replicato all’ex collega: “0,9%, tutti zitti, chi deve capire capisce…“, riferendosi agli ascolti del nuovo programma della Volpe. Magalli poi ha precisato: “Non sto gioendo, dico solo che forse sarebbe meglio star zitta“.

L’attacco social ha provocato la reazione della Volpe che durante il programma si è soffermata in particolar modo sull’emoticon, pubblicata dallo stesso Magalli, che fa il segno del silenzio : “Vorrei fare una replica. Una replica a un massaggio, a un post che Magalli ha ieri scritto, e che oggi prontamente ha tolto. In questo messaggio c’era una emoticon, un gesto, che dice ‘stai zitta’. Caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai. Hai provato per tanti anni a farmi star zitta. Non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche oggi. Tu caro Giancarlo, con questo gesto, sempre a voler zittire, dimostri di non avere rispetto per le persone e di non avere rispetto delle donne. E questo non te lo permetto“.

