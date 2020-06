|VIDEO| Questione mascherina: nella testa di Salvini c’è “Inside Out”

In molti sicuramente avranno avuto modo di leggere sui giornali oppure direttamente di assistere dello scontro avvenuto tra Giovanni Floris, nelle vesti di conduttore, e Matteo Salvini, in quelle di ospite, nel corso della trasmissione “Dimartedì“, andata in onda martedì scorso su La7.

I due hanno avuto un’acceso botta e risposta sul tema della mascherina che il leader del Carroccio non avrebbe indossato, come da attuale disposizione del governo, nel corso della manifestazione tenutasi domenica 2 giugno a Roma, in concomitanza con la Festa della Repubblica, e organizzata dalle principali componenti del centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) .

Un battibecco dal quale il numero uno del Carroccio, nonostante i tentativi di giustificazione, è sembrato uscirne sconfitto in quanto Floris gli ha fatto notare che per fare dei selfie a distanza ravvicinata non si può abbassare e togliere la mascherina. Avrebbe potuto farlo solo nel caso in cui avesse rispettato la distanza di sicurezza di un metro, visto che ci si trovava all’aperto, ma così non è avvenuto.

Ad un certo punto è sembrato che Salvini non sapesse più in che modo uscire dal cul de sac nel quale era finito: alle giuste considerazioni dell’esperto conduttore l’ex vice-premier del primo governo Conte ha cercato di cambiare argomento chiedendo le immagini della manifestazione di sabato scorso a Piazza del Popolo per esprimere solidarietà a George Floyd, organizzata tra l’altro dalle sardine, in cui si sono visti alcuni manifestanti privi di mascherina.

Inoltre ha domandato al conduttore e al pubblico se fosse più grave la circostanza di non aver indossato il dispositivo di protezione individuale vicino ad una signora oppure che non siano state mantenute le promesse fatte agli italiani negli ultimi mesi.

Da questo episodio nasce il video di Gerardo Bosso, intitolato “Inside Out Salvini – La Mascherina“, che con molta creatività ed ironia ha immaginato quello che è accaduto nella testa del leader della Lega durante il battibecco con Floris. Il video creator ha preso in prestito alcune scene del film d’animazione targato Disney “Inside Out“, uscito nel 2015, ed il risultato della nuova parodia è come al solito esilarante. Il filmato è stato pubblicato sui canali social di Amarcord Produzioni.

Carlo Saccomando