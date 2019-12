Video-ricordi: il Natale negli spot degli Anni Ottanta

“Ba ba ba Bauli”. Erano gli Anni Ottanta, e in televisione c’erano i canti dei giovani che facevano gli auguri nello spot della Coca Cola, ma anche un Nino Manfredi in versione Babbo Natale che si gustava un caffè portando doni da mettere sotto l’albero a nonna Natalina per la Lavazza. E che dire della pubblicità del primo film dei Vanzina “Vacanze di Natale”del 1983? C’era poi Santa Claus Bistefani, il burbero capo del pasticcere Carlo, ma anche la musica delle hit contenute in “Mixage” (una serie di compilation musicali della Baby Records che usciva per l’estate e per l’inverno), o gli spot per i bambini su un mondo di giocattoli con cui sognare. I ricordi passano anche da qui.

Buon Natale!

Simona Cocola