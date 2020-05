|VIDEO| Roberto Burioni si trasforma in rapper e canta “Fenomeno” di Fabri Fibra

Questa volta Federico Ferretti, in arte dj Stile, dà un saggio della propria bravura trasformando per l’occasione in famoso virologo Roberto Burioni in un rapper di successo.

Quello che negli ultimi mesi si è rivelato uno tra gli accademici più richiesti dalle principali trasmissioni televisive nazionali è diventato il protagonista della nuova parodia tormentone firmata dal dj romano: il professor Burioni indossa i panni di Fabri Fibra interpretando alla perfezione il brano “Fenomeno”, pubblicato nel 2017.

Nella parodia l’accademico è ospite della trasmissione “Che tempo che fa”, non a caso bisogna sottolineare anche l’intervento del conduttore Fabio Fazio, che fa una sorta di featuring al pezzo, al pari di Fabri Fibra.

Il risultato del video è come al solito straordinario: per l’ennesima volta dj Stile Ferretti è riuscito nell’ardua impresa di sorprendere la sempre più numerosa schiera di fan al seguito, e più in generale di divertire tutti gli internauti che si sono imbattuti nel suo ennesimo successo.

Carlo Saccomando