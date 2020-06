|VIDEO| Salvini e Meloni cantano “Karaoke”, nuova hit di Boomdabash e Alessandra Amoroso

Come al solito l’inizio dell’estate scatena la creatività di Highlander Dj, che in attesa della nuova edizione di “Temptation Island“, trasmissione da cui immancabilmente il dj siciliano trae spunto per le sue parodie ironiche, che questa volta riesce a far cantare al duo formato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni l’ultimissima hit estiva firmata da Alessandra Amoroso e i Boomdabash dal titolo “Karaoke“.

Le parole cantate dai due leader del centrodestra sono esattamente le stesse della canzone originale. È molto divertente la parte in cui il leader della Lega si cimenta in una parte cantata in salentino che recita “come lu sole lu mare lu viento“, esilarante perché è quasi impossibile che Salvini perli il dialetto salentino, mentre la Meloni nel ritornello “Karaoke guantanamera” sembra intenta a declamarlo durante uno dei suoi soliti comizi in piazza.

Si segnala anche un piccolo cammeo di Maurizio Costanzo, presenza quasi immancabile nei filmati realizzati da Highlander Dj, che tiene il tempo durante il ritornello cantando solamente la vocale “A” in loop; oltre alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte che con indosso delle magnifiche camicie hawaiane ballano a ritmo di musica.

Carlo Saccomando