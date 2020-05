Video: spogliarello in diretta streaming durante il Consiglio comunale

A Oristano durante la diretta streaming, sulla piattaforma Zoom, del Consiglio comunale uno degli illustri partecipanti alla riunione, il revisore dei conti Carmine Mannea, si è esibito un un insolito spogliarello.

L’uomo si è spogliato, fortunatamente non integralmente, ed ha indossato il pigiama proprio nel momento in cui si stava discutendo il bilancio di previsione. Argomento che in teoria dovrebbe focalizzare le attenzioni del professionista. L’uomo sembra non accorgersi di essere visto dai presenti nonostante continui a guardare il direzione del pc, dove è posizionata la camera che lo inquadra.

Il filmato ha riscosso grande successo sul web ed è diventato subito virale. A questo punto si sarà accorto di essere stato notato dalla maggior parte dei colleghi e da oggi anche da milioni di internauti.

Norbert Ciuccariello