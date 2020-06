|VIDEO| Svelata la vera identità di Spiderman: Salvini si toglie la maschera

Ormai lo abbiamo visto in tutte le salse il video in cui Matteo Salvini, durante la trasmissione “Dimartedì“ andata in onda una settimana fa su La7, è stato bacchettato dal conduttore Giovanni Floris reo di non aver indossato la mascherina durante dei selfie effettuati nel corso della manifestazione di due domeniche fa a Roma, organizzata dalle principali forze del centrodestra.

Il digital creator Claudio Dodoi ha recentemente postato un video nel quale ha proprosto una sfaccettatura completamente diversa alla vicenda che ha letteralmente sconvolto il web: e se dietro la maschera di Spiderman si celasse il volto Matteo Salvini?

In molti hanno giudicato la notizia una fake news, come nel caso dei 3,5 milioni recapitati a Gianroberto Casaleggio nel 2010 dal Venezuela, in quanto il fisico del supereroe della Marvel sembrerebbe molto differente rispetto a quello del leader della Lega. E se invece Salvini indossasse un rivestimento di gomma piuma quando incarna la figura del politico e la togliesse una volta indossati i panni dell’Uomo Ragno? In questo momento è impossibile fugare ogni dubbio, nel frattempo conviene godersi l’ultima video parodia di Dodoi e farsi due sane risate.

Carlo Saccomando