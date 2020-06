|VIDEO| Taiwan, Tesla col pilota automatico si schianta contro un Tir

A Taiwan, piccolo stato insulare a 180 km dalla Cina, delle telecamere di sorveglianza poste su un tratto autostradale hanno documentato uno spaventoso incidente: una Tesla Model 3 si è schiantata a 110 Km/h contro un camion ribaltato lungo due delle tre carreggiate.

Il conducente del mezzo, unica persona a bordo, non ha riportato alcun danno grave. La particolarità che ha reso celebre questo incidente è il fatto che l’automobile stava viaggiando in modalità “pilota automatico”, per questo motivo il conducente si è dichiarato sorpreso che la vettura non abbia rallentato da sola.

Va però specificato che il sistema “Autopilot” di Tesla offre l’assistenza alla guida ma richiede la costante attenzione da parte del pilota che deve tenere sempre le mani sopra il volante e in caso di necessità subentrare alla guida del mezzo, come ad esempio in questo caso.

La tecnologia è in grado di agevolare il lavoro dell’uomo, ma non sarà mai in grado di sostituirsi completamente. In questo caso più che mai sia per gli uomini che per le macchine vale lo stesso detto: “La perfezione non è di questo mondo“.

Carlo Saccomando