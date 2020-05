Video: Trieste, violenti scontri in piazza tra manifestanti e polizia

Questa mattina si sono vissuti attimi di grande tensione a Campo San Giacomo, a Trieste, tra alcuni manifestanti e le forze dell’ordine. Il corteo si era radunato in occasione della Festa dei Lavoratori per manifestare soprattutto contro le attuali disposizioni del Governo, che a parere degli organizzatori stanno mettendo in ginocchio il Paese.

Primo maggio a Trieste (San Giacomo) con violenti scontri tra forze dell'Ordine e manifestanti che chiedono di poter manifestare in sicurezza e protestano contro la misura di lockdown imposta da #Conte. #RadioSavana #CoronaVirus #Covid19 pic.twitter.com/4vUqw9zybN — RadioSavana (@RadioSavana) May 1, 2020

Secondo le ricostruzioni fornite da alcuni presenti le persone presenti in piazza , oltre un centinaio, si tenevano a debita distanza così come previsto dai decreti ministeriali. La ressa con la polizia è avvenuta dopo che i manifestanti hanno esposto striscioni con scritte del tipo “Il virus uccide, il capitalismo di più” oppure “Reddito per tutti”. La richiesta degli agenti di deporre gli striscioni hanno scatenato l’ira dei manifestanti, che hanno dato luogo ad alcuni scontri. Per fortuna, dopo spintoni e assembramenti, la situazione è tornata presto alla normalità.

Norbert Ciuccariello