|Video| “Un filo intorno al mondo”, il corto inedito di Aldo, Giovanni e Giacomo

Ha debuttato ieri sera alle 21:00 su Youtube un corto inedito di Aldo, Giovanni e Giacomo intitolato “Un filo intorno al mondo“, cortometraggio del 2006 scritto e diretto da Sophie Chiarello. La regista successivamente ha avuto modo di lavorare ancora insieme ai tre comici, nelle vesti di aiuto regista di Massimo Vernier, nei film “Chiedimi se sono felice“(2000), “La leggenda di Al, John e Jack“(2002) e “Tu la conosci Claudia?”(2004).

Non tutti sanno che il corto in questione è stato tra i finalisti ai Nastri d’argento del 2006, premio che poi è stato assegnato alla pellicola “Punto di vista” di Michele Banzato. La storia è ambientata durante la seconda guerra mondiale e ruota intorno a tre personaggi: un postino siciliano, considerato “erudito” per il fatto di saper leggere e scrivere, un contadino solitario e il suo anziano padre. Il filo che lega questi tre personaggi è una lettera giunta dal fronte, probabilmente da un militare impegnato nella campagna di Russia.

Nel corto ci sono dei riferimenti velati a due film che hanno fatto la storia del cinema italiano: “Il postino”, diretto da Michael Radford e Massimo Troisi, e “Totò, Peppino e la… malafemmina“.

Un regalo che farà felici tutti i fan del trio e che sarà disponibile su YouTube fino alla mezzanotte di mercoledì 3 giugno.

Carlo Saccomando