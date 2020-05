|Video| Un romantico Salvini canta “Perché ti amo?”

Dopo il recente successo ottenuto con i tormentoni “Colpa di Salvini” e “Ma Matteo pippi” versione remix, Claudio Dodoi è tornato a sfornare un’altro dei suoi video esilaranti dal titolo “Perché ti amo“, parodia che vede protagonista guarda caso il leader della Lega, tra le fonti di ispirazione preferite dall’autore.

Il digital creator mantovano questa volta inserisce come coprotagonista, al fianco dell’ex vicepremier durante il governo Conte I, una delle più famose top model al mondo, Cara Delevingne, che in molti ricorderanno anche nel ruolo di attrice e protagonista di numerosi spot pubblicitari. In Italia in molti la ricordano nel ruolo della malvagia incantatrice nel film “Suicide Squad” , uscito nel 2016 e diretto da David Ayer.

Nel video si vede Salvini chiedere ad una fantomatica ed ipotetica classe “Qualcuno ha il fidanzato o la fidanzata?“. Probabilmente risentito dalla risata trattenuta della modella britannica il leader del Carroccio sbotta e afferma “Ma che problema hai tu principessa, studentessa?“.

Dopo aver prospettato alla giovane un futuro senza fidanzato, per via del suo atteggiamento, con uno slancio di romanticismo rivela i suoi veri sentimenti ponendo un quesito “Sara perché ti amo?“. Anche se ci sarebbe da obiettare che il nome della supermodella è Cara, non Sara.

Domanda che nel remix sembra assumere un altro risvolto, ovvero quello dell’affermazione “Sarà perché ti amo?“, come il titolo della famosa canzone del 1981 cantata dai Ricchi e Poveri. Ma il concetto è chiaro: Salvini ha perso la testa per questa fantomatica Sara. E chi non la perderebbe di fronte ad una bellezza del genere?

Il brano sfrutta delle sonorità house molto interessanti, che la rendono un pezzo ideale da ballare in pista, sopratutto nel periodo estivo. Peccato che probabilmente bisognerà attendere ancora molto tempo prima di poter assistere alla ripartenza del settore del divertimento notturno.

Carlo Saccomando