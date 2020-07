|VIDEO|”Non c’è Coviddi”, la Pausini in un insolito duetto con Angela da Mondello

Il primo album di Laura Pausini, dal titolo omonimo della cantante, è stato pubblicato nel 1993 e oltre l’indimenticabile brano “La solitudine“, presentato al 43° Festival di Sanremo e vincitore nella categoria ‘novità’ , un altra canzone che fu capace di contribuire al successo dell’interprete romagnola fu secondo il singolo per uscita “Non c’è“.

Highlander Dj ispirato dal successo riscosso sul web da Angela da Mondello grazie ad un’intervista andata in onda lo scorso maggio sul programma “Live-Non è la d’Urso“, ormai entrata di diritto negli annali della tv trash, è riuscito a creare un divertentissimo remix nel quale ha mescolato il brano della Pausini alla celebre frase “Non ce n’è Coviddi“. Per l’occasione abbiamo immaginato che il brano potesse tramutare titolo in “Non c’è Coviddi“.

Laura Pausini

Il disk jokey siciliano in soli due giorni di pubblicazione su Facebook è riuscito a raccogliere oltre 1,2 milioni di visualizzazioni, quasi 28mila condivisione ed 9mila commenti. Senza dimenticare le 174mila views su YouTube. Se il “Buongiorno da Mondello” si vede dal mattino Highlander Dj con questa nuova parodia si conferma ancora una volta tra i migliori video editor in Italia, oltre all’indiscutibile abilità al mixer.

Carlo Saccomando