|VIDEO|”Una vita da bomber”, la hit di Vieri, Adani e Ventola

Il trio delle meraviglie formato dagli ex calciatori Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani, compagni di squadra all’Inter nella stagione 2002/2003 e grandi amici fuori dal campo, provano a sfondare nel mondo della musica con una nuova hit estiva dal titolo “Una vita da bomber“.

Il brano, prodotto da Vieri, è uscito da cinque giorni su tutte le piattaforme digitali ed è accompagnato da un video diretto da Fabrizio Conte e girato a Prato, all’interno della villa “ai Bifolchi” di proprietà dell’ex attaccante azzurro. Il videoclip su YouTube ha quasi raggiunto il milione di visualizzazioni.

L’inizio del filmato richiama il celeberrimo film cult “L’allenatore nel pallone“, in cui Adani interpreta il ruolo del tecnico che cerca di spiegare alla lavagna alcune tattiche di gioco ad una squadra formata esclusivamente da bellissime ragazze. Nel video Lele Adani e Nicola Ventola interpretano il ruolo di animatori di una festa che ha luogo a bordo piscina, mentre Bobo Vieri è il vero mattatore del party nella veste di dj alla console, accompagnato dalla presenza come special guest della compagna Costanza Caracciolo, che alla fine del video lo incorona “vero bomber“.

Per l’ex attaccante nato a Bologna non si tratta di un vero e proprio debutto musicale: lo scorso anno aveva dato vita al singolo dance “The Change“, in collaborazione col deejay Luca Cassani e la vocalist Lara Caprotti e si era esibito come dj in molti locali italiani con il tour “Il Bobo Vieri DJ Show“.

Carlo Saccomando