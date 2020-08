Vigili del fuoco 5 mila in servizio a Ferragosto: oltre 700 mila interventi in un anno

Su tutto il territorio italiano sono stati 5 mila i vigili del fuoco impegnati in servizi di spegnimento e di prevenzione nel giorno di Ferragosto. A questo esercito va aggiunto anche il personale dei 265 distaccamenti volontari presenti sul territorio nazionale. La flotta aerea del Corpo nazionale è stata operativa con 15 Canadair e 10 elicotteri intervenuti per garantire operazioni di ricerca, soccorso e attività di contrasto agli incendi boschivi.

Nell’ultimo anno, quindi dal 15 agosto 2019, sono stati 729.223 gli interventi effettuati dalle squadre in tutta Italia, con una media di 2 mila al giorno. Continuando nei numeri: 238.229 sono stati gli incendi, di cui 92.118 riferiti a boschi e vegetazione in genere.

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica connessa al Coronavirus sono stati svolti 7.562 interventi per attività di contrasto al virus, di cui oltre il 50 per cento per partecipare all’igienizzazione di locali pubblici e di loro aree esterne.