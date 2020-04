Viminale: ieri su 286.921 controlli oltre 10mila denunce

Ieri le forze dell’ordine hanno effettuato 286.912 controlli sul territorio e sono state sanzionate oltre 10mila persone nell’ambito dei controlli sul rispetto delle prescrizioni per il contenimento del Coronavirus. I dati sono stati diffusi dal Viminale, secondo i quali dall’inizio delle misure di restrizione, dall’11 marzo all’8 aprile, sono state ben 5.884.879 le persone sottoposte a controlli in tutta Italia.

Nello specifico martedì 8 aprile sono 10.193 le persone sanzione per violazione dei divieti anti-contagio, 62 per false dichiarazioni e 14 per violata quarantena. Mentre gli esercizi commerciali controllati sono stati invece 99.223: 162 i titolari sanzionati, per 33 è stata disposta la chiusura.