Violenza sulla convivente fino a costringerla a chiedere asilo in una struttura

CAMPOBASSO. Sono purtroppo ormai innumerevoli i casi di violenza domestica. Una violenza troppe volte subita, occultata per vergogna, paura. E che troppe volte arriva alle estreme conseguenze. Ha continuato a perseguitare la ex compagna usandole violenza fisica e psicologica tanto da costringerla a trasferirsi insieme ai figli minori in una struttura protetta; anche qui l’uomo ha proseguito nella sua azione persecutoria.

L’uomo, un molisano di 41 anni, era già stato sottoposto al provvedimento di non avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna, ordinanza più volte violata. Per questo motivo la misura era stata successivamente aggravata dal divieto di dimora a Campobasso, anche in questo caso non rispettato. L’autorità giudiziaria ha quindi disposto gli arresti domiciliari.