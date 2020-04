Vogliono aprire la cassaforte ma incendiano il comando della polizia locale

BARI. Ladri maldestri, delinquenti da strapazzo, non ci sono altre definizioni per un disastroso tentativo di furto. Non perchè il colpo non sia riuscito ma per i notevoli danni che ha creato. Un incendio scoppiato durate un tentativo di furto nella sede del comando della polizia locale ad Adelfia ha “devastato per metà gli uffici comunali”, mandando in tilt computer e server. Ne dà notizia il sindaco Giuseppe Cosola che, in un videomessaggio su Facebook, mostra le immagini della sede del Comune.

I ladri hanno aperto con la fiamma ossidrica la cassaforte in cerca di armi e carte di identità , ma non hanno trovato nulla. “Una situazione disastrosa per il nostro paese – aggiunge il sindaco – perché abbiamo tutti gli uffici e tutti i computer bloccati con i server che sono andati completamente bruciati. Quindi avremo rallentamenti in tutte le procedure di questi giorni per l’emergenza coronavirus. Potete immaginare la difficoltà del momento. Stamattina avevamo un appuntamento con protezione civile e servizi sociali per pianificare il piano di aiuti alle famiglie bisognose. A questi balordi, per quello che può servire, dico vergognatevi”.