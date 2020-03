Wall Street crolla, stop agli scambi per 15 minuti

Lo S&P 500 cala di oltre il 7% facendo scattare i circuit breaker, ovvero lo stop degli scambi per 15 minuti. Si tratta della seconda volta che in questa settimana le contrattazioni a Wall Street vengono sospese per 15 minuti.

Le regole del Nyse prevedono una sospensione quando lo S&P500 arriva a perdere il 7%. La successiva scatta nel caso di perdite sullo S&P 500 del 13%. Se il calo dello S&P 500 dovesse raggiungere il 20% Wall Street chiuderebbe: la norma vale per gli ultimi 35 minuti di scambi. Finora non sono mai state registrate sospensioni per i limiti del 13% e del 20.