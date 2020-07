Wall Street in calo condiziona la Borsa di Tokyo

TOKYO. La Borsa di Tokyo ha aperto le contrattazioni in ribasso, in scia del calo in chiusura di Wall Street.

L’indice di riferimento Nikkei 225 è sceso dello 0,64 per cento, 144,63 punti, a 22,470,06 nei primi scambi mentre l’indice Topix è sceso dello 0,43 percento (6,81 punti) a 1.564,90. Pesa il calo del 2,29% in apertura dei titoli del SoftBank Group, che ha investito nella società proprietaria del social TikTok, ritirato da Hong Kong e a rischio bando negli Stati Uniti.