Wall Street risente delle tensioni Usa-Cina, anche Tokyo in discesa

WASHINGTON. Chiusura in calo per Wall Street, che gira in negativo nel finale dopo l’annuncio di una conferenza stampa sulla Cina da parte di Donald Trump. Il Dow Jones ha concluso la seduta perdendo lo 0,58% a 25.400,64 punti, il Nasdaq lo 0,46% a 9.368,99 punti, l’indice S&P500 lo 0,21% a 3.029,73 punti.

La Borsa di Tokyo apre l’ultima seduta della settimana col segno meno, con gli investitori che guardano al possibile intensificarsi delle tensioni commerciali tra Cina e Usa, insieme agli ultimi sviluppi in atto a Hong Kong, dopo l’approvazione della normativa di Pechino contro la secessione dell’ex colonia britannica. ll Nikkei cede lo 0,56%, a quota 21.793,28 con una perdita di 123 punti. Sul mercato valutario lo yen è stabile a 107,60 sul dollaro, e sull’euro a 119,20.