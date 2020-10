“1895 Coffee Designers by Lavazza”un nuovo importante passo avanti

TORINO. È stato inaugurato oggi, con un visita privata istituzionale all’interno dello stabilimento Lavazza di Settimo, “1895 Coffee Designers by Lavazza”, nuovo brand che nasce a Torino in una fabbrica ‘esperienziale’, luogo in cui si fondono cura artigianale e innovazione ad alto contenuto tecnologico per dare vita, ogni giorno, alla creazione di caffè d’eccellenza.

La fabbrica di 1895 sarà infatti un luogo in cui perdersi nel racconto di questi caffè di alta qualità grazie alla guida sapiente di un team di ‘coffelier’ che, oltre a narrarne la storia durante la visita, sapranno far vivere ai visitatori l’esperienza di 1895 attraverso degustazioni ed eventi speciali all’interno di una coffee cave progettata ad hoc.

La nuova factory è un ambiente altamente specializzato, dotato di soluzioni tecnologiche all’avanguardia – con risparmi energetici di circa il 30% grazie a tostatrici di nuova generazione.

Alla visita insieme alla famiglia Lavazza e al management del Gruppo, hanno partecipato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la sindaca di Settimo Torinese Elena Piastra, il sindaco di San Mauro Torinese Marco Bongiovanni, il presidente della Camera di Commercio di Torino Dario Gallina, il presidente dell’Unione Industriale di Torino Giorgio Marsiaj.