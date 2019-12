20 dicembre: San Vincenzo Romano, sacerdote

Vincenzo Romano nasce il 3 giugno 1751 a Torre del Greco, città marinara al centro del Golfo di Napoli. I genitori, Nicola Romano e Grazia Rivieccio, di famiglia modesta, abitano inuno dei rioni più popolosi e vivaci della città Trascorre i primi anni della sua vita in un clima familiare pio e devoto. Dopo aver superato difficili prove, a causa dell’elevato numero dei seminaristi e del clero locale, all’età di 14 anni è ammesso al Seminario diocesano di Napoli, dove può giovarsi della guida di uomini di cultura e di santità, dei consigli del padre spirituale Mariano Arciero e degli insegnamenti di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

Ordinato sacerdote il 10 giugno 1775, si dedica con zelo e amore alla celebrazione dei sacramenti, all’attività catechistica, all’assistenza dei poveri, degli ammalati e dei tanti marinai torresi che battono i mari per lavoro, tanto da meritarsi l’appellativo di “celebre faticatore” e “operaio instancabile”. Dal 1796 al 1831 regge, prima come economo curato e poi (dal 1799) come preposito, la parrocchia di Santa Croce, che comprende allora l’intera città di Torre del Greco, la più popolata del territorio di Napoli. La terribile eruzione del Vesuvio del 15 giugno 1794, che distrugge quasi completamente la città e la chiesa parrocchiale, mette in luce la sua fibra apostolica. Egli si dedica subito alla difficile opera di ricostruzione materiale e spirituale della città e della chiesa, che vuole riedificare più grande e più maestosa.

Morì il 20 dicembre 1831 dopo una lunga e penosa malattia, lasciando ai suoi sacerdoti come testamento spirituale l’impegno a vivere la carità fraterna. Leone XIII, il 25 marzo 1895, dichiara eroiche le sue virtù. e Paolo VI, il 17 novembre 1963, lo proclama Beato, additandolo al clero e specialmente ai parroci quale modello di vita apostolica. Il 6 marzo 2018 papa Francesco, promulgando il decreto relativo a un ulteriore miracolo ottenuto per sua intercessione, apre la via alla canonizzazione, celebrata dallo stesso pontefice il 14 ottobre 2018.

Il corpo di San Vincenzo Romano riposa nella Basilica Pontificia di Santa Croce, dove, l’11 novembre 1990 si reca a venerarlo san Giovanni Paolo II, durante la sua visita pastorale alla Chiesa di Napoli. La sua memoria liturgica è fissata al 29 novembre, inizialmente per la diocesi di Napoli, ma il Martirologio Romano lo ricorda il 20 dicembre, giorno della sua salita al cielo.