A Cetona, nel senese, l’addio a Cesare Romiti storico dirigente della Fiat

SIENA. Si sono svolti ieri a Cetona (Siena) i funerali di Cesare Romiti, scomparso martedì all’età di 97 anni. Il feretro è stato sepolto accanto alla moglie Gina nella cappella di famiglia del camposanto, non troppo distante dal borgo senese. La messa nella chiesa di San Michele Arcangelo è durata circa un’ora, poi il feretro è stato accompagnato fuori dai figli Maurizio e Piergiorgio Romiti e da tutti i familiari presenti, oltre che dagli amici giunti in Toscana per salutare l’ultima volta lo storico dirigente Fiat.

Al momento della tumulazione i figli hanno atteso fuori dalla cappella, confortati dall’affetto dei presenti. Il figlio Maurizio ha detto di preferire “rimandare a un momento lontano dalle emozioni”, ogni ricordo del padre. In chiesa hanno potuto, invece, partecipare al rito funebre poche decine di persone per via del distanziamento sociale imposto dalle regole anti Covid. Tra loro alcuni abitanti del posto. Il parroco, don Piero Barbieri, durante l’omelia ha ricordato Romiti come “un uomo di giustizia, di generosità e di condivisione”. Molte le testimonianze di affetto e stima verso il ‘dottore’ anche da parte degli abitanti di Cetona.

Norbert Ciuccariello