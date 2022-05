A rischio l’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk

Elon Musk ha minacciato gli attuali vertici di Twitter che l’acquisizione del social network avverrà solamente se verrà dimostrato che che meno del 5% dei suoi utenti non sono account fake o spam. Il rischio è che possa saltare un’operazione da ben 44 miliardi di dollari. In molti si domandano se la trattativa è a rischio oppure si tratterebbe di una manovra studiata appositamente per abbassare l’offerta economica.

Proprio ieri l’amministratore delegato di Twitter, Parag Agrawal, in un tweet aveva spiegato le tecniche per combattere lo spam sulla sua piattaforma. Secondo il fondatore di Tesla i profili falsi potrebbero essere molto più alti del 20%, che già rappresenta quattro volte quelli indicati da Twitter. “Mi sembra che Twitter dovrebbe apprezzare una validazione esterna se le sue affermazioni sono vere” ha aggiunto Musk.