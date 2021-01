Accadde oggi… nel 1955 nasce l’Autobianchi

E’ l’11 gennaio 1955 quando nasce l’Autobianchi per iniziativa del direttore generale della Bianchi, ingegnere Ferruccio Quintavalle. Quest’ultimo, al fine di risollevare dalle difficoltà del dopoguerra la Fabbrica Automobili e Velocipedi Edoardo Bianchi, coinvolge Fiat e Pirelli in un progetto ambizioso, capace di riportare nel giro di pochi anni la casa milanese fra i più importanti costruttori di automobili, dopo l’abbandono delle attività in tale settore con lo scoppio del secondo conflitto mondiale.

L’alleanza paritetica fra i tre azionisti avrebbe di fatto permesso alla Pirelli di allargare il proprio mercato nell’ottica della fornitura di pneumatici, alla Fiat di attrarre un nuovo target di clienti votati all’acquisizione di vetture “medio – piccole” di categoria superiore e alla Bianchi di poter usufruire delle tecnologie e delle componenti meccaniche messe a disposizione dalla casa torinese a costi di produzione notevolmente ridotti. Il capitale azionario inizialmente investito nell’operazione fu di tre milioni di lire.

Sul finire del 1958 la Bianchi uscì dalla compagine azionaria della società, cedendo quote e relativo stabilimento di Desio agli altri due soci, che completarono le operazioni di miglioramento del sito produttivo, dotandolo fra l’altro di macchinari più sofisticati ed all’avanguardia, soprattutto nell’ambito della verniciatura, permettendo la fabbricazione di circa 200 vetture al giorno, accanto alla costruzione degli autocarri che si concluderà nel 1968.

Nel 1968, alla vigilia del debutto della grande berlina di lusso della casa, la A111, l’Autobianchi passò integralmente nelle mani della FIAT, che già da qualche tempo stava utilizzando lo stabilimento di Desio per produrre alcuni modelli di sua proprietà. Nel 1992 questa fabbrica fu chiusa, spostando la produzione della Y10 in altri impianti e poi nello stabilimento Alfa Romeo di Arese, dove rimase fino al 1995, quando terminò in contemporanea all’utilizzo del marchio Autobianchi.