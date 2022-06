Festa della Repubblica tra celebrazioni, sfilate e Frecce Tricolori

Roma. Ricco programma per le celebrazioni del 2 Giugno, Festa della Repubblica Italiana.

Il capo dello Stato Sergio Mattarella si recherà l’Altare della Patria per deporre una corona di alloro. Sarà accompagnato dal Ministro della Difesa e da tutte le altre cariche dello stato.

Ci sarà poi lo spettacolare volo su Piazza Venezia da parte delle Frecce Tricolori. Quindi il Capo dello Stato passerà in rassegna le Forze Armate.

Il Quirinale apre i giardini

Nel pomeriggio vengono aperti i giardini del Quirinale con libero accesso per tutti i cittadini. In realtà si tratta di un accesso limitato, in quanto vi possono accedere solo 2.300 persone. Sono esponenti di alcune associazioni nazionali, istituzioni regionali e comunali. Per loro i giardini si aprono all’incontro con il Capo dello Stato.

Gli appuntamenti al Quirinale per la Festa della Repubblica erano cominciati il giorno prima con il concerto offerto alla diplomazia in Italia. In quell’occasione il presidente Mattarella ha parlato dei temi di maggiore attualità tra i quali non poteva mancare la guerra in Ucraina.