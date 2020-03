Addio a Albert Uderzo, con Goscinny papà di Asterix, Obelix e dei galli ribelli

PARIGI. E’ morto all’età di 92 anni, in Francia, Albert Uderzo, disegnatore del celebre fumetto Astérix. “Chiedermi il motivo del successo di Asterix – spiegava Uderzo nel 2015 a Le Parisien – è come domandarmi la ricetta della pozione magica. E’ transgenerazionale e ha uno spirito indipendente. Ammetto che non mi sono realmente spiegato il motivo del successo e non avrei mai pensato che sarebbe durato così a lungo”, però “so che nulla sarebbe arrivato senza un duro lavoro”.

Nel 1977, scompare prematuramente Goscinny ,a soli 51 anni per problemi al cuore e Uderzo va avanti ideando anche le sceneggiature. Nel 2013, a causa di problemi fisici e di una disputa legale sorta nel frattempo con la figlia (risolta negli ultimi anni) lascia la sua creatura (mantenendo sempre un controllo editoriale) al disegnatore Didier Conrad e allo sceneggiatore Jean-Yves Ferri. Riprende però straordinariamente la matita in mano nel 2015 per il commovente schizzo nel quale Asterix e Obelix rendono omaggio con un inchino alle vittime dell’attentato terroristico a Charlie Hebdo.

Norbert Ciuccariello