Fino a pochi anni fa il telefono fisso occupava spesso un punto centrale della casa. Oggi invece, in molte abitazioni, è stato sostituito dal router Wi-Fi, diventato il vero cuore della connessione domestica, a cui si collegano i vari dispositivi digitali utilizzati nella vita quotidiana.

Dalle smart TV agli assistenti vocali, passando per termostati intelligenti, videocamere connesse e sistemi di illuminazione controllabili con lo smartphone, molte case italiane si stanno sempre più integrando con il digitale.

È una trasformazione, ancora agli inizi a dire la verità, che riguarda non soltanto l’intrattenimento, con gli abbonamenti ai servizi di streaming, ma anche la gestione dell’energia (c’è sempre più attenzione alla riduzione dei consumi), la sicurezza domestica e l’organizzazione delle diverse attività quotidiane.

Internet: il centro della casa connessa

Alla base di questo cambiamento c’è soprattutto la connessione internet domestica, diventata con il passare degli anni una vera infrastruttura essenziale della vita quotidiana. Lo streaming video, lo smart working, i videogiochi online, le piattaforme per lo studio e i servizi digitali pubblici e privati richiedono infatti connessioni sempre più veloci e, soprattutto, più stabili. L’avvento delle tecnologie in fibra ottica ha facilitato molto questa evoluzione.



In questo scenario, strumenti di confronto come Bollettecasa.it possono aiutare gli utenti a orientarsi tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato. È anche per questo che, da parte dei consumatori, è cresciuto l’interesse verso formule di connessione Internet senza telefono fisso, più vicine alle attuali modalità di utilizzo dei servizi digitali.

Il telefono fisso non ha più un ruolo centrale

La diffusione della telefonia mobile e delle app come WhatsApp e Telegram ha pian piano ridotto il ruolo del telefono fisso tradizionale. La maggior parte delle persone, infatti, oggi comunica usando lo smartphone.

Questo cambiamento ha chiaramente influito sul modo in cui viene percepita la connessione domestica.

Se in passato Internet era un servizio collegato alla linea telefonica (molti si ricorderanno il mitico modem a 56K), oggi è un elemento autonomo e prioritario rispetto alla presenza del telefono fisso.

Le nuove generazioni, in particolare, associano sempre meno l’idea di connessione Internet a quella della telefonia tradizionale, scegliendo le soluzioni orientate all’utilizzo digitale della Rete.

Una trasformazione che riguarda tutta la vita quotidiana

La digitalizzazione della casa non coinvolge soltanto la comunicazione o l’intrattenimento, ma sta man mano cambiando le abitudini quotidiane. Dalla gestione dei consumi energetici al controllo remoto dei dispositivi domestici, fino agli acquisti online e ai servizi di home banking, molte attività sono ormai svolte ricorrendo alle piattaforme digitali accessibili direttamente da casa.

Questo processo sta contribuendo a cambiare il rapporto tra le persone e gli spazi domestici, rendendo la connessione Internet un elemento sempre più centrale nella vita quotidiana (quando la connessione “salta”, sono diverse le cose che non è possibile fare, dallo smart working fino alla visione di una serie TV…).

Allo stesso tempo cresce l’attenzione verso la qualità della connessione e la capacità delle infrastrutture digitali di sostenere un numero crescente di servizi e dispositivi connessi.