Addio a Syd Mead grande illustratore e designer di Hollywood

LOS ANGELES. È morto all’età di 86 anni l’illustratore e designer Syd Mead, particolarmente noto per i suoi lavori in ambito cinematografico e attivo specialmente negli Anni Ottanta. A darne notizia è stato il suo manager Roger Servick che ha confermato il suo decesso avvenuto a Pasadena, comune degli Stati Uniti d’America nella contea di Los Angeles. Per parecchi mesi Syd Mead aveva combattuto strenuamente la sua battaglia con il cancro.

L’illustratore designer statunitense aveva iniziato a lavorare come designer di automobili per la Ford, occupandosi anche di elettrodomestici e lavorando con aziende giapponesi come Bandai, Sony, Minolta e Honda. Nel 1979 si imbatte nel mondo del cinema, dove finalmente inizia la sua vera e propria carriera che gli regalerà molteplici riconoscimenti e soddisfazioni, dal momento che i film alla cui lavorazione ha preso parte sono tra i titoli più noti della cinematografia mondiale e tra le pellicole più apprezzate degli Anni Ottanta.

Il suo primo incarico per il grande schermo arriva collaborando con il regista Robert Wise, al primo film di Star Trek. Numerose le collaborazioni di rilievo negli anni successivi. Tra queste ricordiamo quella con il film Blade Runner e più recentemente Tron, Alien, Corto Circuito e Mission Impossible III, per i quali ha curato l’aspetto strettamente artistico, considerando personaggi, immagini, colori oltre che la costruzione di ogni scena. Tra gli ultimi film in cui ha lavorato ci sono Elysium e Tomorrowland, rispettivamente del 2013 e del 2015. Non solo cinema nel senso più classico del termine, ma anche ‘anime’, infatti si ricorda Syd Mead come ideatore e illustratore del mecha design della serie animata Turn A Gundam, che realizzò alla fine degli Anni Novanta.