Addio alla scrittrice Lorenza Mazzetti: aveva 92 anni

ROMA. Lutto nel mondo della cultura toscana e italiana. E’ morta a Roma all’età di 92 anni Lorenza Mazzetti, scrittrice e regista. Era nata nella capitale, ma aveva sempre vissuto a Rignano sull’Arno, in Toscana. Con la gemella Paola era stata adottata da Robert Einstein, cugino dello scienziato Albert Einstein. Nel 1944 era scampata alla strage nazista in cui era morta la famiglia Einstein, di cui Hitler aveva ordinato lo sterminio come ritorsione sullo scienziato che si era rifugiato negli Usa. Con il Cielo cade, edito da Garzanti, aveva vinto il premio Viareggio Opera prima nel 1961: un libro autobiografico toccante sulla vicenda della strage.

Una giovane Lorenza dietro la macchina da presa

“Non sono una scrittrice, ho scritto dei libri. Non sono una pittrice, ho dipinto dei quadri. Non sono una regista, ho diretto dei film”, amava ripetere Lorenza Mazzetti. Dando notizia della morte su Fb il sindaco di Rignano Daniele Lorenzini scrive: “Rignano piange la scomparsa di una delle sue cittadine. Poche ore fa infatti ci ha lasciato Lorenza Mazzetti, sopravvissuta alla strage della famiglia Einstein, che ha sempre avuto nella sua vita un legame forte e indissolubile con la nostra comunità. Da Sindaco ho avuto l’onore di poterle conferire la cittadinanza onoraria del Comune di Rignano sull’Arno assieme alla gemella Paola”.