Addio Suor Germana, scomparsa a 81 anni famosa per i suoi libri di ricette

VARESE. Era diventata popolarissima con le sue ricette raccolte in un primo libro. Molti di noi lo hanno visto sugli scafali della cucina delle proprie mamme o nonne, era un’idea regalo sempre apprezzata e utile a tutta la famiglia. Si è spenta nella giornata del 7 marzo a Caronno Varesino, all’età di 81 anni, Suor Germana, al secolo Martina Consolaro, religiosa e autrice molti libri di cucina di grande successo.

Suor Germana, nata a Crespadoro, nel padovano, il 3 luglio 1938, entrò diciannovenne tra le suore del Famulato Cristiano, fondate con il fine di tutelare le giovani lavoratrici. Venne destinata dalla congregazione all’insegnamento e assegnata a una scuola per fidanzati, dove insegnò cucina. Il suo primo libro di ricette lo scrisse nel 1983: era il celeberrimo “Quando cucinano gli angeli”, cui fece seguito – a partire dal 1987 – la pubblicazione annuale dell’Agenda di suor Germana.

In tutto ha scritto una ventina di libri – l’ultimo è del 2016, “Il ricettario di Suor Germana: 30 anni di cucina casalinga” -, ha collaborato con Radio Maria e con le riviste Famiglia Cristiana e Visto, e ha partecipato come ospite a numerose trasmissioni televisive quali Mi manda Lubrano, Forum, I fatti vostri, Festival di Sanremo 1999, Uno Mattina, Domenica In e Cominciamo bene. I funerali – riporta Varese News – si svolgeranno in forma strettamente privata, come impone l’ordinanza antivirus.

Norbert Ciuccariello