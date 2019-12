Aggredito il giudice Giuseppe Greco, ha riportato lesioni lievi

COSENZA. Il giudice Giuseppe Greco, in servizio all’ufficio Gip-Gup del Tribunale di Cosenza, è stato aggredito nella serata di ieri nel seminterrato del garage della propria abitazione. Ad aggredirlo sono state due persone armate di bastoni e col volto travisato. Greco ha riportato lievi. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile. Sull’episodio vice uno stretto riserbo.

La sottosezione Anm di Cosenza, dopo aver appreso dell’aggressione, “intende esprimere tutto il proprio sconcerto e sdegno per il grave episodio verificatosi, rappresentativo evidentemente di una subcultura della violenza che merita di essere censurata pubblicamente e perseguita penalmente”. Il magistrato è stato avvicinato mentre stava entrando nel garage della palazzina in cui vive: gli aggressori hanno cominciato a colpirlo senza aprire bocca e il togato ha cominciato a urlare chiedendo aiuto.

Le urla hanno fortunatamente richiamato l’attenzione di altri residenti che sono scesi in strada per capire cosa stesse accadendo. La circostanza ha indotto i “picchiatori” ad allontanarsi velocemente. Scattato l’allarme sono intervenute sul posto le pattuglie delle forze dell’ordine. Giuseppe Greco ha firmato numerosi provvedimenti restrittivi contro esponenti della criminalità locale, spacciatori di droga e faccendieri. Non solo: è stato lui ad emettere una ordinanza di custodia cautelare contro le 15 persone coinvolte nel blitz della Dda di Catanzaro contro le cosche di Cosenza nell’ambito dell’inchiesta “testa del serpente”. Dell’aggressione si sta occupando la procura di Salerno. I colleghi della sottosezione della Associazione nazionale magistrati hanno espresso solidarietà al collega e denunciato la gravità dell’accaduto.