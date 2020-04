Aiuti alle famiglie, autonomi e imprese…è lotta contro il tempo

ROMA. “Lavoro senza sosta negli uffici di Inps e banche, aperti anche durante il weekend di Pasqua per velocizzare l’iter di attuazione delle misure” del governo: operativa anche la Ragioneria dello Stato. Lo si legge in una nota del governo. “Quasi 4 milioni di istanze” per il bonus da 600 euro per gli autonomi. “L’Inps ne ha già liquidate oltre 1 milione e continuerà fino a martedì: verranno pagate nei conti correnti con valuta dal 15 aprile al 17, anche grazie alla collaborazione del mondo bancario”, con accredito in un solo giorno lavorativo”.

“Stiamo lavorando al prossimo decreto che in termini di risorse sarà più consistente rispetto a quello di marzo, in modo tale da poter aumentare l’importo dell’indennità per autonomi e professionisti fino a 800 euro e introdurre un Reddito di emergenza per le fasce più deboli della popolazione.Si tratta di “obiettivi che porteremo a termine perché in questa crisi, l’ho detto e lo ribadisco, nessun lavoratore e nessun cittadino deve rimanere indietro”.