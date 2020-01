al Sarraj “svende” la Libia ai turchi pur di conservare il potere

TRIPOLI. Sempre più complicata la situazione in Libia mentre al Sarraj pur di mantenersi il potere, attualmente appeso a un filo, non ha esitato a spalacare le porte della Libia all’esercito turco…abbinare Erdogan a un qualsiasi “intervento” di pace è come pensare di nominare Dracula presidente dell’Avis. La Libia diventerà protettorato turco e al Sarraj diverrà il pupazzo nelle mani del nuovo scià del Bosforo. Ad ora il generale Khalifa Haftar ha deciso di accettare l’invito a partecipare alla conferenza di Berlino sulla Libia, in programma domenica 19 gennaio. Lo riferisce un tweet di al Arabiya, che cita “fonti arabe”, ma non ci sono al momento altre conferme. Il premier del governo di Tripoli Fayez al Sarraj si è recato oggi nuovamente a Istanbul dopo i colloqui a Mosca sul cessate il fuoco in Libia.

Lo riferiscono i media turchi. Si attende quindi un nuovo incontro sulla situazione della tregua con il presidente Recep Tayyip Erdogan o altri alti esponenti dell’esecutivo di Ankara. Sarraj era stato l’ultima volta due giorni fa a Istanbul per un colloquio di 2 ore e mezza con Erdogan. Il maresciallo Khalifa Haftar ha lasciato Mosca senza firmare l’accordo di cessate il fuoco con il governo di accordo nazionale guidato da al-Sarraj. Haftar, dopo aver chiesto una notte di tempo per meditare sul testo dell’accordo, ha affermato, secondo Al Arabiya, che il documento proposto ignora molte richieste dell’esercito nazionale libico. Sarraj invece, come annunciato dal ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, ha firmato l’accordo’ sulla tregua in Libia. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha promesso di “infliggere una lezione” al generale Khalifa Haftar se dovesse riprendere i suoi attacchi. E il tipo di “lezione” di Erdogan la conoscono molto bene i curdi del nord della Siria…