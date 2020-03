Albania, inviati 30 medici in Italia. Il premier albanese: “Non abbandoniamo l’amico in difficoltà”

In Italia chi si aspettava gesti concreti di solidarietà da parte dei principali Paesi europei sarà sicuramente rimasto deluso. Ma oggi inaspettatamente una risposta è arrivata dal premier albanese Edi Rama, che nonostante sia alla guida di una nazione non considerata tra le principali protagoniste della politica e dell’economia europea, tra l’altro non fa parte dell’Unione Europea per quanto abbia presentato la propria candidatura nel 2009, ha deciso di inviare nel nostro Paese 30 tra medici e infermieri.

Parliamo di Edi Rama, quel capo di Stato che fino qualche giorno fa andava in prima persona per vie di Tirana, con indosso la giacca della Juventus, a parlare con i suoi concittadini per invitarli a rimanere a casa. Dove si era mai visto un massimo esponente del governo scendere in strada e spiegare dal vivo alle persone quali possono essere le tragiche conseguenze del Coronavirus? A questo punto si può tranquillamente rispondere: in Albania.

Un vero e proprio smacco a tutti quei leader europei che invocano spesso la solidarietà tra stati, ma alle parole non fanno quasi mai seguire i fatti. Inoltre ha colpito molto il discorso del premier albanese che ha affermato: “Paesi ricchissimi hanno voltato le spalle agli altri. Noi non siamo ricchi ma neanche privi di memoria e non ci possiamo permettere di non dimostrare all’Italia che gli Albanesi e l’Albania non abbandonano mai l’amico in difficoltà“.

“Trenta nostri medici e infermieri partono per l’Italia, non sono molti e non risolveranno la battaglia tra il nemico invisibile e i camici bianchi che stanno lottano dall’altra parte del mare. Ma l’Italia è casa nostra da quando i nostri fratelli e sorelle ci hanno salvato nel passato, ospitandoci e adottandoci mentre qui si soffriva“, ha aggiunto Rama nel breve saluto cui era presente anche l’ambasciatore d’Italia in Albania, Fabrizio Bucci.

Il personale medico e infermieristico albanese è poi atterrato all’aeroporto di Verona, dove è stato accolto dalle autorità, tra cui spiccava la presenza del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. In seguito il team sanitario è stato trasferito nel Bresciano, dove lavorerà a partire dalle prossime settimane.

A seguito della notizia sono stati numerosissimi i messaggi e gli attestati di stima sui social che sono stati tributati al premier albanese. Di seguito ne presentiamo una carrellata:

Ho telefonato al premier @ediramaal per ringraziarlo di questo splendido gesto di affetto per l’Italia.

Grazie al popolo albanese e al suo governo: inviando medici e infermieri hanno dimostrato una sensibilità e una generosità che non dimenticheremo 🇮🇹🇦🇱 pic.twitter.com/blaCxBF6cE — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 29, 2020

Le parole che ci ricorderemo alla fine di tutto questo,perché ci hanno fatto sentire meno soli: “Nessuno si salva da solo”, “Giovanni neanche io vado dal barbiere”, “l’Albania non dimentica l’amico in difficoltà”.Grazie Papa Francesco, grazie Mattarella, grazie Edi Rama #COVID19 — francesca fagnani (@francescafagnan) March 29, 2020

Edi Rama @ediramaal ha una formazione umanistica, è laureato in Storia dell'arte, ha un passato da insegnante di Lettere. Mi piace credere che anche questo (certo, non solo questo) gli sia servito per parlare in modo così diverso da tanti altri politici odierni. @MariuzzoAndrea — Lorenzo Tomasin (@LorenzoTomasin) March 29, 2020

2019, terremoto di Durazzo: la protezione civile si mobilita per il popolo albanese

2020, coronavirus: #EdiRama invia 30 medici in Italia.



Un gioco dove tutti vincono. Tutti, tranne i classici sovranisti benaltristi, per non dimenticare pic.twitter.com/YKl8AZVLwh — 800Anto | The ininfluencer (@800Anto) March 29, 2020

Sento spesso parlare di solidarietà, in questo discorso Edi Rama, primo ministro albanese, insegna a tutta Europa, soprattutto agli pseudo paesi più ricchi (ma poveri d’animo e spirito), la differenza tra dire e fare, cosa vuol dire davvero essere solidali e riconoscenti #COVID19 pic.twitter.com/SFmesA7KDP — Gianluca Nardone (@gianlucanardon1) March 29, 2020

È commovente il discorso del Premier albanese Edi Rama alla partenza dei 30 medici e infermieri per L’Italia.

Una lezione a tanti europei che hanno voltato la schiena a chi ne aveva bisogno.

All’Italia dice “ci avete accolti, ospitati, adottati, e noi non dimentichiamo. — adriano casotto (@adrianocasotto) March 29, 2020

Il gesto per nulla scontato del Presidente Albanese Edi #rama è una grande lezione di Politica a tutti coloro che in Europa e nel mondo vorrebbero costruire muri e fermare la solidarietà.

Nelle sue parole c’è quello spirito Europeo di cui abbiamo tanto bisogno.Grazie #albania — Marco Minuto (@minuto84) March 29, 2020

Carlo Saccomando