Alitalia, altra pioggia di miliardi per salvare la compagnia di bandiera

ROMA. “Credo che in settimana daremo l’avvio delle prime indicazioni per la costituzione della newco, quindi il piano industriale e conseguentemente una accelerazione per fare ripartire la compagnia aerea che ha un ruolo strategico per l’Italia e in Europa”.

Lo ha detto a Rainews24 il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Per il rilancio di Alitalia saranno messi in campo 3 miliardi. In settimana avranno luogo i primi atti per la newco e le scelte sulla sua governance. Lo spiegano fonti di Palazzo Chigi dopo il vertice di ieri tra Giuseppe Conte, Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli.