Alitalia, sospesa ogni attività a Malpensa. Restrizioni su tutti i voli

A seguito del Decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte Alitalia ha deciso di sospendere da oggi l’attività su Milano Malpensa. La compagnia operava tre collegamenti: con le Maldive, Paese che ha chiuso i voli provenienti dall’Italia lo scorso 6 marzo; con Tokyo, volo già cancellato nei giorni scorsi; e con New York, entrambi operati comunque da Roma Fiumicino.

In un comunicato, la compagnia spiega come la decisione si aggiunga “alle razionalizzazioni già effettuate nei giorni scorsi per il calo dei passeggeri dovuto alle misure restrittive e alla minore propensione agli spostamenti“.

Da Linate 26 voli, prima del Covid-19 erano 204

Alitalia si è vista costretta a ridurre drasticamente, sia in partenza che arrivo, i voli all’aeroporto Linate, base strategica della compagnia di bandiera italiana. Ad oggi in partenza dall’hub cittadino per Alitalia sono rimasti, in totale, 26 voli. Prima dell’emergenza Coronavirus erano 204: una riduzione e razionalizzazione progressiva avviata già a fine febbraio con i primi casi italiani di Covid-19, a cui hanno fatto seguito restrizioni governative di altri Paesi, un calo di prenotazioni e in ultimo le ordinanze precauzionali del governo italiano.

In particolare, da Linate Alitalia ha cancellato tutte le destinazioni internazionali (‘dirottate’ su Roma Fiumicino), e sono al momento confermati 2 voli al giorno andata – ritorno per Londra, Alghero, Cagliari, Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Palermo, Catania, Napoli, Perugia e 3 voli andata – ritorno per Roma. Alitalia ha sospeso da oggi l’attività su Milano Malpensa, subito dopo l’arrivo del volo da New York AZ605, con atterraggio previsto alle 10.40.

Norbert Ciuccariello