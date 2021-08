Allarme dei pediatri: il covid è mortale anche per i bambini

I pediatri hanno usato i canali ufficiali della Società italiana pediatria, su Facebook, Twitter, Linkedin e Telegram, per chiedere la vaccinazione anche per i più piccoli.

In Italia fino ai 9 anni si contano 240.105 casi e tra i 10 e i 19 si arriva a 436.938 e ad oggi si contano 14 decessi per bambini di età inferiore ai 9 anni e 16 per la fascia di età tra i 10 e i 19 anni. I pediatri non hanno dubbi: “Abbiamo bisogno di un vaccino sicuro ed efficace. Di uno scudo con cui difendere anche i nostri bambini da questo terribile virus”.

Sistema immunitario più reattivo ma più facilità di contagio

E’ vero che i bambini sembrano essere meno colpiti dall’infezione ed in modo meno grave rispetto agli adulti forse perché il loro sistema immunitario potrebbe rispondere meglio all’infezione perché più reattivo, ma in realtà andando avanti con la pandemia purtroppo si sono constatati decessi anche tra i più piccoli ed è da segnalare che il rischio di contrarre il virus per loro è più alto. I bambini sono meno costanti e attenti nell’adottare le misure preventive degli adulti come lavarsi spesso le mani, starnutire coprendosi la bocca e il naso e indossare le mascherine, mantenere la distanza di sicurezza.

“In accordo con la American Academy of Paediatrics, la Società Italiana di Pediatria avverte l’esigenza di beneficiare di uno specifico intervento di prevenzione vaccinale Covid19 per l’eta pediatrica. In questo modo, sarà possibile permettere di prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità.” Si legge in un post facebook del 10 agosto della SIP.