Ambiente, oggi c’è la giornata mondiale

Oggi, lunedi 5 giugno ricorre la Giornata mondiale per l’ambiente, iniziativa globale promossa dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente per ricordare l’importanza di preservare il nostro pianeta. Slogan di quest’anno è #BeatPlasticPollution e tutte le attività si concentreranno alla lotta all’inquinamento da plastica. Un futuro amico dell’ambiente che va verso un’economia circolare e nel quale ognuno può fare la sua parte. Una giornata che offre l’opportunità di riflettere sulle questioni ambientali e di promuovere azioni concrete, con la consapevolezza che la salvaguardia dell’ambiente è una responsabilità anche e soprattutto verso le generazioni future.

Festival CinemAmbiente a Torino

Siccità in Piemonte, dalla montagna alla pianura. Sarà questo il filo conduttore dell’incontro organizzato da Regione e Arpa Piemonte, lunedì 5 giugno – Giornata mondiale dell’Ambiente – nell’ambito del Festival CinemAmbiente.

Moderato dalla giornalista RAI Silvia Rosa Brusin, l’incontro comincerà con la visione di due filmati: “La siccità: dalla montagna alla pianura”, prodotto dalla Regione Piemonte per la regia di Andrea Chiesa, che propone le testimonianze di chi ha vissuto e vive la siccità, quasi un ossimoro per una regione che di acqua ne ha sempre avuta in abbondanza e “I fiumi non cantano più”, realizzato dal Centro per lo studio dei fiumi alpini AlpStream, il Parco naturale del Monviso, l’Università di Torino, Dbios, che ci racconta di come i fiumi siano alla base della nostra vita per come la conosciamo.

A fine proiezione, un talk sul tema ‘risorsa idrica’ proverà a farà il punto sulla siccità che opprime il Piemonte (nonostante le recenti e abbondanti piogge) ma anche su altri dati ambientali pubblicati sulla Relazione annuale sullo Stato dell’ambiente che – curata da Regione e Arpa Piemonte – presenta le informazioni sullo stato di salute del territorio regionale in un documento di agevole lettura dove è possibile trovare quanto necessario per capire e per conoscere le dinamiche ambientali (dal punto di vista dello stato e delle politiche) più significative attive in Piemonte.

Al talk partecipano: Silvia Rovere, Sindaca di Ostana e gestore del rifugio La Galamberna, un rappresentante del mondo agricolo, il Presidente di SMAT Paolo Romano, il Direttore di Arpa Piemonte Secondo Barbero, il Direttore Ambiente Energia e Territorio della Regione Piemonte Stefania Crotta.