Analisi di laboratorio online: cosa sono e come funzionano

Molti aspetti della vita quotidiana hanno ormai subito inesorabilmente gli effetti del processo di digitalizzazione legato alla diffusione capillare della tecnologia digitale ed allo sviluppo di internet. Tra questi c’è anche la prenotazione di analisi cliniche di laboratorio; le strutture private si stanno progressivamente adeguando al progresso tecnologico, così da consentire ai pazienti di prenotare l’esame o la visita specialistica di cui hanno bisogno comodamente da casa.

Come funziona la prenotazione di una visita online

Anzitutto, è necessario specificare che un esame di laboratorio non può essere prenotato in qualsiasi momento sulla base di una decisione personale. È necessario, in primo luogo, sottoporsi ad una visita o ricevere un consulto da parte del proprio medico di fiducia, così da essere indirizzati verso la procedura diagnostica più adatta al quadro clinico del paziente. In secondo luogo, nonostante per gli esami da svolgere presso strutture private non sia necessaria l’impegnativa da parte del medico di famiglia (a differenza di quanto accade con quelle del Servizio Sanitario Nazionale), è bene ottenere una prescrizione medica. In tal modo, gli operatori che dovranno effettuare le analisi avranno le informazioni necessarie per approntare nella maniera corretta l’esame diagnostico.

In aggiunta, bisogna tener conto del fatto che ogni esame ha determinate peculiarità in base alle quali richiede una preparazione specifica da parte del paziente; in genere, le indicazioni a riguardo vengono fornite direttamente dal medico che prescrive la visita. Si tratta, in molti casi, di piccole accortezze, come ad esempio non fare colazione prima di una visita mattutina o di bere molta acqua per la buona riuscita dell’esame.

La fase successiva consiste nell’individuare l’ambulatorio o il laboratorio disponibile per effettuare le analisi; molte strutture private, come ad esempio il Poliambulatorio di Bologna Ionoforetica, mette a disposizione degli utenti un portale tramite il quale è possibile effettuare la prenotazione online.

Come prenotare una visita online

La procedura di prenotazione è molto semplice: una volta individuato l’esame o la visita dei quali si ha bisogno – consultando l’apposita sezione del sito di riferimento – si può procedere alla prenotazione. I portali online consentono di scegliere il luogo della visita (se l’ambulatorio ha più di una sede per erogare la medesima prestazione) e l’orario (includendo spesso anche l’opzione ‘appena possibile’), oltre al giorno della visita. Quando il paziente ha scelto il momento più adatto per prenotare, può completare la procedura; alcune strutture consentono di pagare in anticipo, altre di scegliere se effettuare il pagamento in sede oppure online.

Quali sono i vantaggi di prenotare online

Le prenotazioni online offrono diversi vantaggi ai pazienti; il primo è il risparmio di tempo, in quanto non c’è bisogno di telefonare o di recarsi personalmente presso la struttura prescelta; inoltre, è possibile effettuare la prenotazione in qualsiasi momento della giornata, senza dover sottostare agli orari di ufficio del laboratorio al quale ci si rivolge. Un altro vantaggio legato alla possibilità di prenotare online è rappresentato dal fatto di conoscere in anticipo quale sarà il costo della visita, in maniera più discreta di quanto non accadrebbe con una prenotazione telefonica o di persona. Infine, non va sottovalutato il fatto che la procedura digitalizzata consenta al paziente di avere tutte le informazioni di cui ha bisogno a portata di mano, in maniera chiara ed inequivocabile, senza la possibilità di refusi o errori che potrebbero comportare inconvenienti di vario genere. Poter raccogliere informazioni prima di prenotare è uno dei tanti aspetti che depongono a favore delle prenotazioni online per le analisi di laboratorio: la presenza su internet di ambulatori e strutture private consente agli utenti di lasciare recensioni e commenti che possono aiutare i potenziali clienti ad avere un’idea più chiara circa il laboratorio al quale intende rivolgersi.