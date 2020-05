Ancora una bomba nella notte, danneggiata attività commerciale nel foggiano

FOGGIA. Ancora atti di intimidazione facilmente riconducibili se non ad autori e mandanti ma alla tipologia di attività criminale. Una bomba è stata fatta esplodere la scorsa notte davanti alla saracinesca dell’attività commerciale “Eurotermica” di via Belmonte a San Severo (Foggia).

La deflagrazione ha divelto la serranda e ha danneggiato parte degli arredi interni. Danni anche ad un’autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze. Indaga la Polizia, che ha avviato la verifica della presenza di telecamere per la videosorveglianza della zona. A quanto si apprende, il titolare sarà ascoltato nelle prossime ore dagli investigatori, ma in un primo momento avrebbe escluso di aver ricevuto minacce o richieste estorsive. Frattanto gli inquirenti proseguono con indagini e accertamenti rivisitando anche attività criminali segnalate in passato.