Annullato il salone dell’auto di Ginevra a causa dell’emergenza coronavirus

Il salone dell’auto di Ginevra è stato annullato. Una decisione che rientra a pieno titolo nell’ambito delle misure prese dalla Svizzera contro l’epidemia di coronavirus. Non a caso in questa edizione gli organizzatori dell’evento avevano previsto tra 500mila e 600mila visitatori.

Il provvedimento è stato adottato dal Consiglio federale svizzero. L’iniziativa è stata necessaria a causa del crescente numero di casi riscontrati in diversi cantoni. È quanto riferito dai media svizzeri. Il divieto entra in vigore immediatamente e durerà almeno fino al 15 marzo 2020. In Svizzera finora sono stati registrati nove casi positivi.