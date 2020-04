Appello dei sindaci 5 stelle al governo “Fate presto a lavorare alla fase 2”

ROMA. L’appello questa volta arriva dai sindaci che si riconoscono nel movimento 5 stelle. E’ un intervento che chiede interventi rapidi e risorse per i territori, e nessuno meglio di un sindaco conosce emergenze e necessità per il proprio territorio e per le attività che vi si svolgono. “Lavorare alla ‘fase 2’ prevedendo un sostegno concreto ai Comuni per far ripartire l’economia locale”. È l’appello lanciato da tutti i sindaci dei comuni M5S d’Italia, sottoscritto dal viceministro all’Economia Laura Castelli e dal facilitatore per gli Enti Locali Ignazio Corrao, che chiedono al Governo “un impegno concreto, in tempi rapidi, già dal prossimo Decreto di aprile”. Tra le richieste, “un ulteriore sostegno alla liquidità dei Comuni per poter proseguire senza criticità nell’erogazione dei servizi pubblici, e il ristoro per i mancati introiti”

Si parla di “un fondo che intervenga, in modo chirurgico, guardando a ciò che si è perso ma che consideri, soprattutto, ciò che accadrà nel flusso economico dopo la ripartenza”. Le proposte dei sindaci 5S hanno trovato la convergenza della rappresentanza parlamentare e di Governo del Movimento 5 Stelle, che le trasformerà in norme su cui trovare l’intesa anche con le altre forze di maggioranza.