Arriva con il trattore da Pavia per pregare in piazza del Duomo

MILANO. A qualcuno sicuramente saranno venute in mente le sequenze comiche del film di Renato Pozzetto “Il ragazzo di campagna”. Ma questa volta si è trattato di un gesto di Fede, di amore e speranza. Speranza di una intercessione da parte della Madonna, la Madonnina in questo caso, per sconfiggere il covid-19 che sta flagellando il mondo e l’Italia. I fatti. Un agricoltore è arrivato col suo trattore in Piazza del Duomo per pregare e chiedere la grazia per il virus.

L’uomo, che sul trattore trasportava una statua della Madonna di Fatima, è giunto indisturbato, ma in assoluta buona fede, fino al centro di Milano. Fermato dalla Polizia locale e dai carabinieri è stato poi riaccompagnato sulla via di casa. Encomiabile e commovente l’atto di devozione e grande amore dell’uomo. In un mondo che certe volte pare vicino a scenari apocalittici l’appello alla Madonna è l’arma vincente da sempre contro il male e le tenebre.

Norbert Ciuccariello