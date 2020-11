Art Therapy, che cos’è e quali sono i suoi benefici

È ormai appurato da tempo che l’arte in sé ha molte sfaccettature e che può anche aiutare a migliorare la salute dell’uomo. L’Art Therapy, o Arte Terapia, è considerata una psicoterapia che permette, attraverso la realizzazione artistica, di aiutare i pazienti ad intraprendere un percorso di maggiore consapevolezza di se stessi e delle proprie capacità relazionali.

Tutto ciò può avvenire tramite semplici attività: quali il disegno, la danza, la musica, la scultura, la poesia, etc. Basti pensare ad esempio ai Mandala – disegni da colorare costruiti su forme elementari (cerchi, quadrati, triangoli) – considerati una forma di “meditazione” a tutti gli effetti. Inoltre colorare forme predefinite consente di sviluppare la creatività imparando a rispettare forme e linee con pazienza e dedizione. E, a pensarci bene, quella di colorare e disegnare è un’attività radicata in noi sin dall’infanzia.

L’art therapy si è sviluppata negli USA e in Gran Bretagna a cavallo tra gli anni Quaranta e Cinquanta come tecnica riabilitativa e di sostegno, finalizzata al miglioramento delle capacità relazionali e di inserimento per persone affette da patologie. Quindi l’arte è uno strumento terapeutico trasversale che affonda le proprie radici in numerose discipline, come la psicoanalisi; i primi ad occuparsi di questa disciplina applicata alla psicoanalisi sono stati Freud e Jung.

Con queste tecniche artistiche il paziente riesce a comunicare il proprio stato d’animo dando sfogo ai suoi istinti più reconditi, liberando l’inconscio e arrivando ad una parte intima a lui stesso nascosta.

Questa attività può essere praticata da chiunque, non vi è richiesto un talento particolare e non esistono limiti di età, si tratta solamente di esprimere se stessi in totale libertà lasciandosi trasportare dalle proprie emozioni.

Chi può beneficiare dell’Art Therapy?

L’arte terapia può essere utile a tutti. In primis possiamo pensare ai bambini, che hanno più difficoltà di espressione e questa tecnica può aiutarli molto, inoltre sono soggetti che la vivono come un momento di gioco.

Ma è anche una terapia adatta agli adolescenti, perché possono così comunicare senza l’uso diretto delle parole. Inoltre questi potranno cimentarsi con tecniche che vanno oltre al disegno: dalla danza alla poesia, all’utilizzo di uno strumento musicale.

Ma non solo, anche gli adulti possono beneficiarne; in quanto sono condizionati dalle proprie emozioni e con l’arte terapia entrano in contatto con parti di sé poco conosciute, dando così spazio ed espressione alla propria voce, al proprio stato d’animo e portando alla luce le proprie difficoltà e chiusure.

Si può dire che l’arte terapia interviene efficacemente nei programmi riabilitativi ad ampio spettro: dai soggetti portatori di handicap a disturbi psichici come autismo e schizofrenia. Inoltre è una tecnica molto valida per aiutare a migliorare e a ridurre l’ansia e la tensione.

Tutti i destinatari vengono quindi guidati in un percorso di maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità relazionali.

A dirigere questa disciplina sono gli arte terapisti, persone addestrate nelle arti e nella terapia e che sono in grado di aiutare l’utente guidandolo attraverso il processo di espressione creativa. Aiutano quindi l’individuo ad elaborare le emozioni e le sensazioni più profonde e di cui forse non se ne conosceva l’esistenza.

Quali sono i vantaggi dell’Art Therapy?

In linea generale, le terapie o psicoterapie arrecano molti vantaggi e l’arte terapia ha dimostrato di avere successo in molti modi a livello psico-fisico, che differiscono dalla terapia tradizionale.

Per quanto riguarda la guarigione, vi sono vari usi dell’arte terapia, ma i benefici possono essere davvero sorprendenti.

La lista dei vantaggi dell’arte terapia è lunga, per farne alcuni esempi:

riduce l’ansia e lo stress , perché quando si colora si tende a concentrarsi su quell’aspetto e tutto il resto sembra scomparire;

si rimane concentrati sul momento presente, quindi si basa sul vivere "qui e ora";

è un ottimo passatempo, in molte comunità o case di riposo si è notato infatti che è un mezzo utile per far passare il tempo in modo attivo, oltre ad aiutare a migliorare le capacità cognitive e mentali;

aiuta nelle terapie di sostegno e riabilitative di malattie fisiche, in quanto dona calma e serenità interiore, aiuta le persone a ridurre gli effetti del dolore fisico e a sviluppare una maggiore autonomia personale;

si attiva una profonda connessione con le proprie emozioni, in quanto colorare permette di fare un viaggio dentro se stessi e sciogliere i nodi che creano più problemi;

, in quanto colorare permette di fare un viaggio dentro se stessi e sciogliere i nodi che creano più problemi; fornisce un valido supporto psicologico, che può valere nei casi di insuccessi scolastici e lavorativi, lutti, separazioni e depressione, perché permette di ritrovare l’equilibrio con il mondo esterno.

Conclusioni

Per concludere, i benefici dell’arte terapia sono veramente molti. È una tecnica di auto-esplorazione che può migliorare la vita delle persone aiutandole sia a livello mentale che fisico.

Basterebbe anche solo praticarla per una ventina di minuti al giorno, almeno una volta a settimana, per cominciare a vedere i primi segnali di miglioramento. In questo modo si potrà notare in generale un senso di sollievo e di salute migliore.

A volte è importante avere accanto un terapista, ma ciò non esclude la possibilità di applicare questa tecnica con altre persone o da soli, per alleviare stress e tensioni.

Il disegno rappresenta l’attività forse più semplice ed utilizzata nell’arte terapia, quindi per poter ottenere un senso di rilassamento psico-fisico basterà qualche colore, un disegno e cominciare. Un vero toccasana, non a caso si può notare infatti quanto questi libri da colorare per adulti stiano avendo molto successo.

