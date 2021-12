Audiweb: cresce il numero degli italiani connessi a Internet: sono il 74,8 %

Continua davvero a crescere il desiderio di connessione ad Internet della popolazione italiana. Audiweb, la società di ricerca dei dati degli utenti in rete, ha confermato questa tendenza negli ultimi mesi, mentre altri sviluppi sono sempre possibili in vista del 2022, forse ancora per i disagi dovuti all’attuale situazione pandemica d’emergenza.

Ad ottobre, secondo quanto riscontrato da Audiweb, gli utenti collegati alla rete in almeno un occasione ammontano a 44 milioni e 91mila. Per utenti si intendono tutte le persone, compresa la fascia dei bambini a partire dai due anni.

Questi numeri diventano, in percentuale, una cifra pari al 74,8 % complessiva della popolazione italiana. Rispetto al passato, con l’evolversi della tecnologia portatile, la stragrande maggioranza di loro usa dispositivi mobili. Servendosi di smartphone e di tablet, infatti, il 90,3 % di chi ha almeno 18 anni rimane su Internet per un tempo mensile di 50 ore e 42 minuti.

Ricerca continua di connessione

Le connessioni Internet nel dettaglio secondo Audiweb

Sugli ingressi giornalieri in rete, Audiweb ha stabilito che il tempo medio durante le 24 ore è di 2 ore ed un quarto per ciascuno. L’ultimo mese di ottobre ha visto 36 milioni e mezzo di individui accedere quotidianamente ad Internet.

Circa 13 milioni di questi hanno utilizzato un computer mentre 33,4 milioni un device mobile, vale a dire il 77,4 % di maggiorenni. Se consideriamo ancora tablet e smartphone, si tratta dell’83,8 % del volume di tempo totale in rete.

Questa fruizione è molto alta tra i maggiorenni più giovani, dai 18 ai 24 anni, ossia 2 ore e 36 minuti giornalieri in media da dispositivi mobili, e decresce nelle fasce d’età successive.

I consumi cambiano a seconda delle aree nazionali geografiche. 10,3 milioni di italiani si connettono nelle regioni nord-occidentali, il 64,8 % della popolazione studiata. 7 milioni interi di utenti invece nelle regioni nord-orientali, il 61,3 %, 7,4 milioni in quelle centrali, il 63,4 %, ed infine 11,8 milioni in quelle meridionali ed insulari, il 59,2 %.

Audiweb analizza anche gli scopi dell’accesso in rete. Primo tra tutti sono i motori di ricerca, 41,2 milioni di utenti unici in un mese. Seguono i servizi e gli strumenti presenti su Internet, 39,3 milioni, e chi è interessato a guardare dei video, 38 milioni.