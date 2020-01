Auguri a Greta Thunberg: la giovane attivista compie 17 anni

Alla anagrafe Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg, meglio conosciuta come Greta Thunberg oggi compie 17 anni. La giovane attivista svedese è nata a Stoccolma il 3 gennaio 2003, figlia della cantante d’opera Malena Ernman e dell’attore Svante Thunberg, all’età di 13 anni le è stata diagnosticata la sindrome di Asperger. Proprio in riferimento a questo disturbo Greta ha affermato: “Nelle giuste circostanze essere diversa a volte è un superpotere“.

Incoronata nel 2019 dalla rivista Time come “Persona dell’anno“, sempre nello scorso anno è stata candidata al Nobel per la pace, vinto poi dal primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali. La storia di attivista nasce il 20 agosto del 2018, giorno in cui Greta decise di saltare la scuola e scioperare, restando seduta da sola di fronte al Parlamento di Stoccolma, in segno di protesta con il nobile intento di difendere il pianeta dall’indifferenza dei governi e delle nazioni sul tema dell’emergenza climatica.

Greta Thunberg (Twitter)

In seguito il suo gesto ha ispirato milioni di altri giovani attivisti che si sono uniti sotto la bandiera del movimento globale “Fridays for Future“. In poco più di un anno, sono stati quattro i Global Climate strike, ovvero gli scioperi internazionali, che sono stati in grado di portare nelle piazze di tutto il mondo, si conta che oltre 150 nazioni abbiano aderito all’iniziativa, milioni di persone.

L’eco della sue iniziative l’ha portata davanti ai più leader mondiali: è stata ricevuta dall’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, dal segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, dal cancelliere tedesco Angela Merkel, da Papa Francesco, dal premier Giuseppe Conte e molti altri. Tra le personalità più famose come non ricordare i recenti incontri con le star holliwoodiane Leonardo Di Caprio e Arnold Schwarzenegger.

Ha partecipato ed eventi di rilievo come la conferenza delle Nazioni Unite Cop24 di Katowice del 2018, il World Economic Forum di Davos, il summit sul clima di New York e di recente alla Cop25 di Madrid.

Dopo essere stata in giro per il mondo per quattro mesi e mezzo, Greta ha fato ritorno in Svezia il mese scorso. Nonostante oggi sia un giorno speciale la neo diciasettenne è rimasta fedele alla propria missione e come ogni venerdì, da più di un anno a questa parte, è rimasta fuori dal parlamento di Stoccolma per la sua protesta contro i cambiamenti climatici. “Settimana di sciopero scolastico numero 72“, ha twittato, pubblicando una sua foto con un cartello dipinto a mano che recita l’inconfondibile slogan che da sempre la accompagna: “Sciopero scolastico per il clima“.

