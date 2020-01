Australia, precipita aereo anticendio: morti i tre membri dell’equipaggio

Un aereo antincendio scomparso dai radar in Australia è precipitato mentre era impegnato a sud-ovest di Sydney per lottare contro i roghi. Nello schianto sono deceduti tre componenti dell’equipaggio, tutti cittadini statunitensi. Lo hanno reso noto le autorità locali. Proprietaria dell’aeromobile è la società canadese Coulson Aviation. Ancora de definire le cause dell’incidente.

Il centro di controllo aveva perso contatto con il velivolo, un C-130 Hercules, mentre operava contro un enorme incendio boschivo nelle montagne della regione di Snowy Monaro. A seguito dell’incidente, la ditta canadese proprietaria del velivolo precipitato, la Coulson Aviation, ha deciso di sospendere tutti i propri voli negli Stati australiani del Nuovo Galles del Sud e di Victoria per sottoporre gli aerei a una revisione.