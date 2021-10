Ballottaggi: Roma e Torino al centrosinistra, Trieste al centrodestra

Ballottaggi per le comunali. Tredici capoluoghi sono andati al centrosinistra e 4 al centrodestra. Tredici sindaci saranno espressione del centrosinistra compreso il sindaco Gualtieri nella capitale e Lo Russo a Torino. La lega perde la sua roccaforte a Varese e Savona.

Unica grande città ad invertire la rotta è Trieste che è andata al centrodestra. Da sottolineare la forte astensione che ha caratterizzato questa tornata elettorale. Fenomeno particolarmente diffuso nelle periferie.

Ai ballottaggi la coalizione progressista vince a Latina, Caserta, Cosenza e Isernia, dopo averlo fatto al primo turno anche a Ravenna e Rimini. Il centrodestra si conferma con questi 4 capoluoghi: Trieste, Pordenone, Novara e Grosseto. A Salerno vittoria di una lista civica d’area di centrosinistra e a Benevento, nuova vittoria per Clemente Mastella.

Bassa affluenza alle urne

Alla chiusura dei seggi, alle ore quindici di lunedì 18 ottobre l’affluenza rilevata per il secondo turno era del 43,94% . Al primo turno alla chiusura dei seggi aveva votato il 52,67%. Dunque nel corso dei ballottaggi ha votato meno della metà degli elettori, con un calo di circa 9 punti percentuali rispetto all’affluenza, pur bassa, di due settimane fa.

Il leader della Lega, Matteo Salvini sottolinea il dato sulla bassa affluenza, “Se uno viene eletto da una minoranza della minoranza è un problema non per un partito, ma per la democrazia” ha commentato il segretario.

Grande soddisfazione per Enrico Letta che commenta: “Ho sempre imparato che la cosa più importante è ascoltare gli elettori. E loro sono più avanti di noi, si sono saldati e fusi, quelli del centrosinistra e della coalizione larga che ho voluto costruire. Con una vittoria trionfale“.

Francesco Boccia, responsabile enti locali del Pd, commenta così: “Grande soddisfazione, i risultati delle proiezioni stanno confermando le percezioni che avevamo. Il centrosinistra unito vince quasi ovunque“.

Risultati dei ballottaggi a Torino, Trieste e Roma

A Torino queste le prime parole di Stefano Lo Russo mentre commenta la vittoria nel suo comitato elettorale: “Non nego l’emozione. Questa vittoria la dedico a una persona che per me è stato un maestro, un padre, una guida, don Aldo Rabino“. Rabino è il sacerdote Salesiano morto nel 2015, che portato Lo Russo al volontariato e alla politica.

Roberto Dipiazza candidato del centrodestra si è riconfermato per la quarta volta, sindaco di Trieste. Il suo rivale, Francesco Russo, ha ottenuto in questo ballottaggio una incredibile rimonta. Su tutte le 238 sezioni scrutinate, il 51,29% è andato a Dipiazza e 48,71% a Russo. Sono stati 76.613 i votanti mentre i voti validi sono stati 75.674. Dipiazza tenendo conto della vittoria a stretto margine sul candidato del centrosinistra ha già telefonato a Russo comunicargli la sua disponibilità a una maggiore condivisione nel grande progetto di trasformazione del Porto Vecchio.

Roberto Gualtieri, nonostante il crollo dell’affluenza nella Capitale, vince nettamente sul candidato del centrodestra Enrico Michetti. “Sarò il sindaco di tutti, delle romane, dei romani e di tutta la città. Inizia un lavoro straordinario per rilanciare Roma e per farla crescere, per farla diventare più inclusiva e per farla funzionare” Queste le parole di Gualtieri al suo comitato.